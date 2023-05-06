В субботу в 31-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 31-й тур

Аугсбург – Унион Берлин – 1:0

Гол: Бельо, 53

Боруссия М – Бохум – 2:0

Голы: Хофман, 35, Штиндль, 90+1

Герта – Штутгарт – 2:1

Голы: Кемпф, 30, Нидерлехнер, 45+2 – Гирасси, 38

Хоффенхайм – Айнтрахт – 3:1

Голы: Баумгартнер, 8, Крамарич, 39 (п.), Бебу, 45+3 – Гётце, 54

Удаление: Нсоки, 49 (Хоффенхайм, красная карточка)

Фрайбург – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Кампль, 73

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Унион на выезде неожиданно проиграл Аугсбургу. Берлинцы пропустили гол сразу после перерыва, а забить в ответ не смогли. Как следствие, они пропустили вперед РБ Лейпциг, а в спину им дышит Фрайбург.

Продолжает падение Бохум. Ордец и компания пропустили от Боруссии М в середине тайма и, несмотря на преимущество соперника, сохраняли интригу до конца матча. Однако уже в добавленное время Штиндль снял все вопросы относительно победителя и оставил рурцев в зоне вылета.

Настоящую битву за выживание устроили Герта и Штутгарт. Худшая команда Бундеслиги сумела дважды поразить ворота соперника, пропустив в ответ лишь раз. Все голы были забиты до перерыва. Победа "Старой дамы" и фиаско главных конкурентов позволили берлинцам зацепиться за шанс сохранения прописки в элите.

Цепляется за жизнь и Хоффенхайм. В матче с Айнтрахтом "сине-белые" еще до перерыва сняли все вопросы относительно победителя, забив три сухих гола. Сразу после отдыха хозяева остались в меньшинстве – "орлам" удалось реализовать численное преимущество лишь раз. Как следствие, Хоффе покинул зону вылета.

В битве за Лигу чемпионов Фрайбург на своем поле уступил одному из главных конкурентов – РБ Лейпциг. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине второго тайма. Это позволило "быкам" обойти Фрайбург в турнирной таблице и подняться на третью строчку.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ