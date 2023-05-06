Унион сенсационно уступил Аугсбургу, РБ Лейпциг дожал Фрайбург, Герта одолела Штутгарт в борьбе за выживание
В субботу в 31-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 31-й тур
Аугсбург – Унион Берлин – 1:0
Гол: Бельо, 53
Боруссия М – Бохум – 2:0
Голы: Хофман, 35, Штиндль, 90+1
Герта – Штутгарт – 2:1
Голы: Кемпф, 30, Нидерлехнер, 45+2 – Гирасси, 38
Хоффенхайм – Айнтрахт – 3:1
Голы: Баумгартнер, 8, Крамарич, 39 (п.), Бебу, 45+3 – Гётце, 54
Удаление: Нсоки, 49 (Хоффенхайм, красная карточка)
Фрайбург – РБ Лейпциг – 0:1
Гол: Кампль, 73
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Унион на выезде неожиданно проиграл Аугсбургу. Берлинцы пропустили гол сразу после перерыва, а забить в ответ не смогли. Как следствие, они пропустили вперед РБ Лейпциг, а в спину им дышит Фрайбург.
Продолжает падение Бохум. Ордец и компания пропустили от Боруссии М в середине тайма и, несмотря на преимущество соперника, сохраняли интригу до конца матча. Однако уже в добавленное время Штиндль снял все вопросы относительно победителя и оставил рурцев в зоне вылета.
Настоящую битву за выживание устроили Герта и Штутгарт. Худшая команда Бундеслиги сумела дважды поразить ворота соперника, пропустив в ответ лишь раз. Все голы были забиты до перерыва. Победа "Старой дамы" и фиаско главных конкурентов позволили берлинцам зацепиться за шанс сохранения прописки в элите.
Цепляется за жизнь и Хоффенхайм. В матче с Айнтрахтом "сине-белые" еще до перерыва сняли все вопросы относительно победителя, забив три сухих гола. Сразу после отдыха хозяева остались в меньшинстве – "орлам" удалось реализовать численное преимущество лишь раз. Как следствие, Хоффе покинул зону вылета.
В битве за Лигу чемпионов Фрайбург на своем поле уступил одному из главных конкурентов – РБ Лейпциг. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине второго тайма. Это позволило "быкам" обойти Фрайбург в турнирной таблице и подняться на третью строчку.