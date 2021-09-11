В субботу в 4-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 4-й тур

Байер – Боруссия Д – 3:4

Голы: Вирц, 9, Шик, 45+1, Диаби, 55 – Холанд, 37, 75 (пен.), Брандт, 49, Герейро, 71

Хоффенхайм – Майнц – 0:2

Голы: Буркардт, 21, Ингвардсен, 77

Гройтер Фюрт – Вольфсбург – 0:2

Голы: Нмеча, 10, Вегхорст, 90 (пен.)

Фрайбург – Кельн – 1:1

Голы: Чихос, 89 (аг) – Модест, 33

Удаление: Кайнц, 74 (Кельн, вторая желтая карточка)

Унион Берлин – Аугсбург – 0:0

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Байер вышел вперед в матче с дортмундской Боруссией уже в начале матча – Флориан Вирц попал в правый нижний угол ворот. В конце тайма "шмели" растянули оборону "фармацевтов" и Эрлинг Холанд после навеса в район одиннадцатиметровой отметки головой восстановил статус-кво. Через мгновение норвежец умудрился затылком скинуть на Джуда Беллингема, который головой пробил в газон и мяч отскочил в сетку. Арбитр пошел просматривать VAR и, зафиксировав нарушение правил, гол отменил. Уже в добавленное время хозяева убежали в стремительную контратаку и Патрик Шик забил сопернику гол в раздевалку.

Юлиан Брандт в начале второго тайма сравнял шансы команд, точно пробив в падении с острого угла после передачи Холанда. Через шесть минут Мусса Диаби воспользовался отскоком после розыгрыша углового и, обыграв защитника, с линии попал в угол ворот. "Шмели" вновь оказались в роли догоняющих. Рафаэл Геррейро в середине второй сорокапятиминутки мастерским ударом со штрафного закрутил мяч в девятку и командам пришлось начинать все с начала. Но уже через четыре минуты дортмундцы заработали право на пенальти и Холанд оформил дубль, снова выведя Боруссию вперед. Как оказалось, этот гол стал последним в матче.

Хоффенхайм в матче с Майнцом продержался лишь до середины первого тайма. Йонатан Буркардт получил пас от Доминика Кора после ошибки защиты и открыл счет. В середине второго тайма Маркус Ингвартсен фактически снял вопрос о победителе матча, пробив низом в правый угол ворот.

Лидер Бундеслиги Вольфсбург уже на 10-й минуте усилиями Лукаса Нмечи распаковал ворота одного из аутсайдеров турнирной таблицы – Гройтер Фюрт. К слову, этот удар стал единственным опасным в первом тайме. Гости больше владели мячом, однако игра до перерыва сводилась в большинстве к борьбе в центре поля. Во втором тайме "волки" продолжили доминировать, однако смогли забить лишь на последней минуте основного времени – Ваут Вегхорст с пенальти закрепил лидерство своей команды в Бундеслиге.

Кельн, который бомбардировал ворота Фрайбурга весь первый тайм, удалось добиться успеха лишь на 33-й минуте. Антони Модест, который находился на дальней штанге, откликнулся на навес от Бенно Шмитца и головой пробил в противоположный от голкипера угол ворот. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку поле покинул Флориан Кайнц. Казалось, "козлами" удастся удержать победный счет, однако на предпоследней минуте Рафаэль Чихос срезал мяч в собственные ворота.

В еще одном матче Унион Берлин и Аугсбург не смогли выявить сильнейшего, расписав безголевую ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ