"Думаю, вскоре клубы будут получать еще больше денег из других стран. Инвесторы обращают внимание на те клубы, которые имеют перспективу. Не обязательно, чтобы это было большое имя.

"Мы должны объединиться против позорной и лживой Суперлиги": Чеферин не хочет оставлять шансов Реалу, Барсе и Ювентусу

Суперлига? Я не хочу исключать этот проект навсегда. Но в ближайшее время этого точно не произойдет. Противодействие первой попытке было слишком сильным", – цитирует Хайнера AS.

Напомним, Суперлигу поддержали 12 клубов (ни одного из Германии), однако проект просуществовал всего сутки. Сейчас от него публично не отказались Реал, Барселона и Ювентус.

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