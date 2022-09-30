Немецкие гранды подходили к очному матчу с плохими результатами. Бавария влипла в 4-матчевую безвыигрышную серию и солидно отстала от лидера. Пресса заговорила о кризисе в Мюнхене и будущем Юлиана Нагельсманна, хотя руководство выразило полную поддержку тренеру. Байер вообще навис над зоной вылета, имея в активе только одну победу и показывая слабый футбол.

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Бавария прогнозированно с первых минут взяла мяч под контроль и начала давить на ворота Градецки. Оборона гостей очень быстро порвалась – Мусиала проскочил по правому флангу и ассистировал Сане. Джамал вскоре отличился еще и голом, разыграв сложную стенку с Мюллером. В конце первого тайма 19-летний универсал отдал еще одну результативную передачу под удар Мане. Мусиала – лучший в Баварии в начале сезона.

Байер тоже пытался создавать моменты, но не имел такой убийственной реализации, как соперник. Андриху не хватало точности, а с ударами Диаби и Та мастерски справился Нойер. Херардо Сеоане попытался переломить ход матча двойной заменой, но Бавария продолжала тотально доминировать. Близки к голу были де Лигт и Мане. Садио даже забил после слаломного прохода Мусиалы, однако гол был отменен из-за фола в атаке.

Камбека прогнозировано не случилось. Бавария спокойно довела матч до победы. И даже увеличила преимущество. Градецки поскользнулся и подарил мяч Мюллеру в штрафной – Томас попал в пустые ворота. Бавария набрала 15 очков и вышла на второе место, сократив отставание от Униона до двух пунктов. Байер, имея 5 баллов, опустился в зону вылета из-за ухудшения разницы голов.

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