Во время международной паузы Клаудио Писарро устроил поединок, в котором попрощался с футболом. Матч проходил в три отрезка по 30 минут, а виновник торжества сыграл за три разных команды, сообщает официальный сайт Баварии.

Лунину нашли сенсационный вариант с топ-клубом - испанское СМИ сватает украинца на место звездного ветерана

Сначала перуанский форвард вышел за команду "Друзей Клаудио" против Вердера, забив один из голов – игра завершилась вничью 2:2. Во втором поединке "Друзья Клаудио" играли против легенд Баварии – дубль Писарро и счет 4:4. В последнем же матче легенды Баварии сыграли против Вердера – тоже ничья 2:2, а Писарро забил и в этой встрече.

Отметим, что Писарро большую часть своей карьеры проводил в Бундеслиге, где стал шестым лучшим бомбардиром за всю историю – 197 голов за 490 поединков.

Уніон підібрав ключ до Бундесліги та показує спину Баварії – ідеальний олдскул під гармонію з неймовірними фанатами