Німецькі гранди підходили до очного матчу зі поганими результатами. Баварія влипла у 4-матчеву безвиграшну серію та солідно відстала від лідера. Преса заговорила про кризу в Мюнхені та майбутнє Юліана Нагельсманна, хоча керівництво висловило повну підтримку тренеру. Байєр взагалі навис над зоною вильоту, маючи в активі лише одну перемогу та показуючи слабкий футбол.

Легенда Баварії провів свій прощальний матч – унікальний покер за три команди

Баварія прогнозовано з перших хвилин взяла м'яч під контроль і почала тиснути на ворота Градецкі. Оборона гостей дуже швидко порвалася – Мусіала проскочив по правому флангу та асистував Сане. Джамал незабаром відзначився ще й голом, розігравши складну стінку з Мюллєром. Наприкінці першого тайму 19-річний універсал віддав ще одну результативну передачу під удар Мане. Мусіала – найкращий у Баварії на початку сезону.

Байєр теж намагався створювати моменти, але не мав такої вбивчої реалізації, як суперник. Андріху бракувало точності, а з ударами Діабі та Та майстерно впорався Нойєр. Херардо Сеоане у перерві спробував переламати хід матчу подвійною заміною, але Баварія продовжувала тотально домінувати. Близькими до гола були де Лігт та Мане. Садіо навіть забив після слаломного проходу Мусіали, однак гол скасували через фол в атаці.

Камбеку прогнозовано не трапилося. Баварія спокійнесенько довела матч до перемоги. І навіть збільшила перевагу. Градецкі послизнувся та подарував м'яч Мюллєру в штрафному – Томас влучив у порожні ворота. Баварія набрала 15 очок і вийшла на друге місце, скоротивши відставання від Уніона до двох пунктів. Байєр, маючи 5 балів, опустився в зону вильоту через погіршення різниці голів.

Уніон підібрав ключ до Бундесліги та показує спину Баварії – ідеальний олдскул під гармонію з неймовірними фанатами