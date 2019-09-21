Баварія розбомбила Кельн, Байєр переміг Уніон: 5-й тур Бундесліги, матчі суботи

В рамках 5-го туру чемпіонату Німеччини мюнхенська Баварія легко розгромила Кельн (4:0), Байєр переграв берлінський Уніон (2:0), Герта вдома втримала перемогу над Падерборном (2:1), а Фрайбург розписав нічию з Аугсбургом (1:1).

Чемпіонат Німеччини, 5-й тур

Баварія – Кельн – 4:0

Голи: Лєвандовскі, 3, 48, Коутінью, 62 (пен), Перішич, 73

Вилучення: Ехізібу, 59

Байєр – Уніон – 2:0

Голи: Фолланд, 20, Аларіо, 25

Вилучення: Польтер, 66

Герта – Падерборн – 2:1

Голи: Ділросун, 10, Вольф, 53 – Золінскі, 54

Фрайбург – Аугсбург – 1:1

Голи: Хьолер, 23 – Нідерлехнер, 39

Вердер – РБ Лейпциг – початок о 19:30

Баварія у рідних стінах не помітила спротив Кельна, влаштувавши "козлам" розгром. Вже на 3-й хвилині Лєвандовскі увійшов у штрафний після класної передачу від Кімміха й відкрив рахунок, а на старті другого тайму він же замкнув подачу Йозуа з кутового – 2:0. Крім того, в першому таймі Коутінью прямим ударом зі стандарту влучив у ліву стійку. На 60-й же хвилині гості залишились у меншості й отримали пенальті – це Езіхібу грубо зіграв у власному штрафному. Коутінью з "точки" впевнено забив третій м'яч. Баварія на цьому не зупинилася: на 65-й хвилині Кімміх з дальньої дистанції поцілив у каркас воріт, а на 73-й Перішич точним ударом з кута карного майданчика пробив у дальній нижній кут – 4:0. Цей гол виявився останнім у зустрічі, хоча кілька моментів мав і Кельн.

Байєр у себе вдома доволі легко переграв Уніон. Вже на 20-й хвилині леверкузенці відкрили рахунок зусиллями Фолланда, який завдав двох ударів з лінії штрафного: перший заблокували, однак Кевін в ту ж мить зіграв на добиванні, влучивши точно у дальній нижній кут – 1:0. За п'ять хвилин Аларіо отримав пас від Венделла й метрів з 20-ти закрутив м'яч під ліву стійку – 2:0. В середині другого тайму інтрига була остаточно вбита вилученням Польтера, який примудрився отримати пряму червону картку вже за п'ять хвилин після виходу на поле. Більше голів команди не забивали.

Герта на Олімпіаштадіоні приймала іншого новачки Бундесліги – Падерборн. Матч непогано давався берлінцям: так, вже на 10-й хвилині Ділросун на дриблінгу пройшов трьох захисників і пробив з лівого краю штрафного під ближню стійку – 1:0. По перерві ж Джавайро додав до голу асист на Вольфа, який метрів з восьми розстріляв порожній кут воріт гостей. Втім, вже за хвилину Падерборн завдяки прострілу Дрегера з правого флангу та замикання Золінскі скоротив відставання в рахунку. Зельке відповів забитим м'ячем на 75-й хвилині, однак арбітри скасували взяття воріт через офсайд у нападника. Цей гол став останнім у зустрічі, тож Герта святкувала перемогу.

Найменш цікава зустріч пройшла у Фрайбурзі, де місцевий однойменний клуб приймав Аугсбург. Команди обмінялися голами у першому таймі: на 23-й господарі вийшли вперед після удару Хьолера з близької відстані під ближню стійку, а гості на 39-й відігралися після красивої комбінації – її ударом з меж штрафного в дальній кут завершив екс-хавбек Фрайбурга Нідерлехнер. У другому таймі команди так не розродилися голами, тож фінальний свисток зафіксував бойову нічию.