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Дебютный гол Коутиньо в видеообзоре матча Бавария – Кельн – 4:0

20:17 78 Читати українською
Дебютный гол Коутиньо в видеообзоре матча Бавария – Кельн – 4:0
Дебютный гол Коутиньо в видеообзоре матча Бавария – Кельн – 4:0 / твиттер ФК Бавария

Бавария разгромила Кельн в рамках 5-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Кельн.

3’ Роберт Левандовски
48’ Роберт Левандовски
60’ Филиппе Коутиньо
73’ Иван Перишич
 
3’ Роберт Левандовски
48’ Роберт Левандовски
60’ Филиппе Коутиньо
73’ Иван Перишич

Бавария без проблем разбила Кельн. Счет очень быстро открыл Левандовски на 3-й минуте матча, а после перерыва поляк оформил дубль. Далее же забивали новички мюнхенцев: сначала Коутиньо реализовал пенальти и отметился первым голом после ухода из Барселоны, а Перишич поставил точку в матче.

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Таким образом, Бавария набрала 11 очков и находится на 1 строчке, хотя РБ Лейпциг имеет матч в запасе. Кельн с 3 очками остается в зоне вылета.

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Видеоновости Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Иван Перишич Иван Перишич Бавария Бавария Кельн Кельн Германия Бавария - Кельн Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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