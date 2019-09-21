Дебютный гол Коутиньо в видеообзоре матча Бавария – Кельн – 4:0

Бавария разгромила Кельн в рамках 5-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Кельн.

Бавария без проблем разбила Кельн. Счет очень быстро открыл Левандовски на 3-й минуте матча, а после перерыва поляк оформил дубль. Далее же забивали новички мюнхенцев: сначала Коутиньо реализовал пенальти и отметился первым голом после ухода из Барселоны, а Перишич поставил точку в матче.

Бавария разбомбила Кельн, Байер победил Унион: 5-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Таким образом, Бавария набрала 11 очков и находится на 1 строчке, хотя РБ Лейпциг имеет матч в запасе. Кельн с 3 очками остается в зоне вылета.