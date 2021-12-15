Підписання нових контрактів з Лєвандовскі та Команом є пріоритетом для Баварії на літнє трансферне вікно, але у Мюнхені не виключають можливого відходу зірок, повідомляє Bayern&Germany.

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Першими варіантами заміни є форвард Борусії Д Ерлінг Холанд та вінгер Барселони Усман Дембеле. Якщо ж і з цими гравцями не вдасться домовитись, то Баварія зверне увагу на зірок Серії А – Душана Влаховіча (Фіорентина) та Федеріко К'єзу (Ювентус).

До слова, контракти Лєвандовскі та Комана з мюнхенцями розраховані до літа 2023 року. У поточному сезоні поляк провів 24 матчі, у яких забив 29 голів та віддав 3 асисти. Кінгслі же у 17 поєдинках цього сезону забив 5 м'ячів та двічі асистував партнерам.

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