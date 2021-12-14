Бавария с хет-триком Гнабри и дублем Левандовски разгромила Штутгарт – поляк повторил рекорд легендарного Герда Мюллера
В первом матче 16-го тура швабы на своем поле не устояли против баварцев. Отчет о поединке читайте на "Футболе 24".
Первым матчем немецкого мидвика во вторник стал поединок между Штутгартом и Баварией. Уже на третьей минуте прицельный удар Гнабри швабы выбили на угловой. Попытка Левандовски добить после розыгрыша стандарта оказалась неточной. Хозяева не отсиживались в обороне – Кулибали наколдовал в штрафной площадке соперника и выложил передачу-конфетку на партнеров, которые... не прочитали замысел одноклубника и упустили хорошую возможность выйти вперед.
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Гнабри не понравилась такая наглость аутсайдера Бундеслиги и он, ворвавшись во владение Флориана Мюллера, целился в дальний угол ворот. Снова неточно. В очередной комбинации Левандовски пробивал по центру – прямо в руки киперу Штутгарта. К 15-й минуте Бавария полностью вытеснила соперника на его половину поля, а Гнабри продолжил пристрелку – на этот раз чуть выше ворот. Впоследствии Серж получил пас через полполя, вышел один на один с Мюллером и пытался перекинуть сферу через него. Кипер выставил руку и сменил направление движения мяча. Гнабри успел на добивание, но с острого угла пробил неточно.
В середине тайма Кулибали воспользовался ошибкой баварцев в центре поля, перехватил мяч и помчался по правому флангу. Заметив партнера, он вывел Мармуша один на один с Нойером. Омар поспешил пробить в дальний угол и круглый пролетел мимо ворот. Через мгновение комбинацию партнера повторил Мавропанос, но защитник догнал его и грек не удержался на ногах, когда пытался пробить. На 30-й минуте Сане, вышедший на поле вместо травмированного Комана, в штрафной Штутгарта посадил на пятую точку защитника и пробил... точно в руки Мюллеру.
За пять минут до перерыва Бавария все-таки забила: Сане протянул мяч через полполя в штрафную и отдал налево на Гнабри – Серж обводным ударом поразил дальний угол ворот.
Второй тайм начался с атак Штутгарта: баварцы долго не позволяли бить, блокируя игроков соперника, однако когда у Эндо возник шанс – он просто упал, вместо того чтобы нанести удар. Впоследствии Мармуш закручивал в дальний угол – неточно. Следующим попробовал счастья Фёрстер – в руки Нойеру. Дальше забег Мангаля левым флангом и прострел – баварцы успели заблокировать. Мюнхенцы выглядели несколько растерянными, однако первая их атака после перерыва привела к голу – дублем отметился Гнабри, который в пределах штрафного убрал защитника и пробил в дальний угол.
В середине второй сорокапятиминутки Гнабри пасом вывел Левандовски один на один и поляк не промахнулся, сделав счет 3:0. Через три минуты баварцы повторили комбинацию: Гнабри с правого фланга выкатил под удар Роберту и поляк забил 18-й гол в Бундеслиге, повторив рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству голов за один календарный год (42).
В следующей атаке Гнабри оформил хет-трик, замкнув верховой навес. На 78-й минуте Сане убежал на свидание с Мюллером, но не смог переиграть кипера швабов. Свой выход один на один не реализовал и Фагир, пробив под давлением Эрнандеса возле левой стойки.
Победа принесла Баварии 40 очков и закрепила на вершине турнирной таблицы, Штутгарт с 17 баллами – пятнадцатый.
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