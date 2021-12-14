В первом матче 16-го тура швабы на своем поле не устояли против баварцев. Отчет о поединке читайте на "Футболе 24".

Первым матчем немецкого мидвика во вторник стал поединок между Штутгартом и Баварией. Уже на третьей минуте прицельный удар Гнабри швабы выбили на угловой. Попытка Левандовски добить после розыгрыша стандарта оказалась неточной. Хозяева не отсиживались в обороне – Кулибали наколдовал в штрафной площадке соперника и выложил передачу-конфетку на партнеров, которые... не прочитали замысел одноклубника и упустили хорошую возможность выйти вперед.

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Гнабри не понравилась такая наглость аутсайдера Бундеслиги и он, ворвавшись во владение Флориана Мюллера, целился в дальний угол ворот. Снова неточно. В очередной комбинации Левандовски пробивал по центру – прямо в руки киперу Штутгарта. К 15-й минуте Бавария полностью вытеснила соперника на его половину поля, а Гнабри продолжил пристрелку – на этот раз чуть выше ворот. Впоследствии Серж получил пас через полполя, вышел один на один с Мюллером и пытался перекинуть сферу через него. Кипер выставил руку и сменил направление движения мяча. Гнабри успел на добивание, но с острого угла пробил неточно.

В середине тайма Кулибали воспользовался ошибкой баварцев в центре поля, перехватил мяч и помчался по правому флангу. Заметив партнера, он вывел Мармуша один на один с Нойером. Омар поспешил пробить в дальний угол и круглый пролетел мимо ворот. Через мгновение комбинацию партнера повторил Мавропанос, но защитник догнал его и грек не удержался на ногах, когда пытался пробить. На 30-й минуте Сане, вышедший на поле вместо травмированного Комана, в штрафной Штутгарта посадил на пятую точку защитника и пробил... точно в руки Мюллеру.

За пять минут до перерыва Бавария все-таки забила: Сане протянул мяч через полполя в штрафную и отдал налево на Гнабри – Серж обводным ударом поразил дальний угол ворот.

Второй тайм начался с атак Штутгарта: баварцы долго не позволяли бить, блокируя игроков соперника, однако когда у Эндо возник шанс – он просто упал, вместо того чтобы нанести удар. Впоследствии Мармуш закручивал в дальний угол – неточно. Следующим попробовал счастья Фёрстер – в руки Нойеру. Дальше забег Мангаля левым флангом и прострел – баварцы успели заблокировать. Мюнхенцы выглядели несколько растерянными, однако первая их атака после перерыва привела к голу – дублем отметился Гнабри, который в пределах штрафного убрал защитника и пробил в дальний угол.

В середине второй сорокапятиминутки Гнабри пасом вывел Левандовски один на один и поляк не промахнулся, сделав счет 3:0. Через три минуты баварцы повторили комбинацию: Гнабри с правого фланга выкатил под удар Роберту и поляк забил 18-й гол в Бундеслиге, повторив рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству голов за один календарный год (42).

Robert Lewandowski has equalled Gerd Müller's record for the most Bundesliga goals in one calendar year (42) pic.twitter.com/Mlh5Ie64A5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 14, 2021

В следующей атаке Гнабри оформил хет-трик, замкнув верховой навес. На 78-й минуте Сане убежал на свидание с Мюллером, но не смог переиграть кипера швабов. Свой выход один на один не реализовал и Фагир, пробив под давлением Эрнандеса возле левой стойки.

Победа принесла Баварии 40 очков и закрепила на вершине турнирной таблицы, Штутгарт с 17 баллами – пятнадцатый.

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