Английский хавбек может сменить клубную прописку. В его услугах серьезно заинтересована Бавария, утверждает Bild.

Клопп заинтересовался Беллингемом, но Ливерпуль не готов исполнять прихоти Боруссии.

Боруссия выступает против ухода Беллингема, ведь стремится, чтобы он оставался играть в Дортмунде как можно дольше, как и Эрлинг Холанд. Кроме этого, "шмели" не хотят отпускать Джуда к принципиальному сопернику.

Контракт 18-летнего полузащитника с Боруссией рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел 23 поединка, в которых отличился 3 голами и 9 ассистами.

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