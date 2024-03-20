Мадридцы летом собираются подписать 23-летнего канадца. Ранее сообщалось, что и Альфонсо Дэвис видит свое будущее именно в Реале. Впрочем, руководство Баварии сделало шаг, чтобы продлить контракт со своим защитником.

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По информации Bild, мюнхенцы предлагают Дэвису зарплату около 13-14 миллионов евро до уплаты налогов по новому контракту до 2029 года. Это окончательное предложение, увеличения не будет. При этом Дэвис требует 20 миллионов.

"Я могу сказать, что мы сделали Альфонсо очень конкретное, ценное предложение. В какой-то момент в жизни нужно сказать "да" или "нет", – цитирует издание спортивного директора мюнхенцев Макса Эберля.

Альфонсо Дэвис выступает за Баварию с 2019 года. Всего он отыграл за немецкий клуб 184 матча, в которых забил девять голов и отдал 28 ассистов. Действующее соглашение канадца с мюнхенцами заканчивается в 2025 году.

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