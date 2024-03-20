Мадридці влітку збираються підписати 23-річного канадця. Раніше повідомлялося, що й Альфонсо Девіс бачить своє майбутнє саме в Реалі. Утім, керівництво Баварії зробило крок, щоб продовжити контракт зі своїм захисником.

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За інформацією Bild, мюнхенці пропонують Девісу зарплатню близько 13-14 мільйонів євро до сплати податків за новим контрактом до 2029 року. Це остаточна пропозиція, збільшення не буде. При цьому Девіс вимагає 20 мільйонів.

"Я можу сказати, що ми зробили Альфонсо дуже конкретну, цінну пропозицію. У якийсь момент у житті потрібно сказати "так" або "ні", – цитує видання спортивного директора мюнхенців Макса Еберля.

Альфонсо Девіс виступає за Баварію з 2019 року. Загалом він відіграв за німецький клуб 184 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав 28 асистів. Чинна угода канадця з мюнхенцями закінчується у 2025 році.

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