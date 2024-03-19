Украинский форвард стал одним из открытий чемпионата Испании в текущем сезоне и лидером своей команды.

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По подсчетам Diario Sport, которые основаны на статистических показателях Who Scored, Артему Довбику на один гол нужно 34,9 прикосновений к мячу за игру. По этому показателю украинец входит в тройку лучших игроков. Опережают Артема лишь Эрлинг Холанд из Манчестер Сити, которому нужно 28 касаний на гол, и Харри Кейн из Баварии (28,9 касания на гол). Замыкают топ-5 Виктор Осимхен (36,6) и Серху Гирасси (36,7).

Напомним, Артем Довбик сыграл за Жирону в 30 матчах во всех турнирах. В активе украинца 14 голов и шесть результативных передач.

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