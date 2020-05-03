Бавария призвала европейские клубы ввести лимит зарплат для футболистов

Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге считает, что клубам нужно рационально относиться к планированию своего бюджета.

Много команд из-за остановки чемпионатов терпят финансовые убытки, а футболисты идут на сокращение зарплат. Руководство Баварии считает, что кризис, вызванный коронавирусом, должен продемонстрировать важность внесения изменений в использование финансов футбольными клубами.

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"Нужно говорить не только на немецком, но и европейском уровне, чтобы футбол стал более умным и нашел больше смысла. Суммы, которые платили за игроков, росли из года в год, как и их зарплаты, комиссионные агентам.

Пришло время избавиться от лишних расходов, которые произошли за последние 10 лет. Нужно думать и говорить об этом вместе. И также стоит задуматься о введении лимита зарплат. Это было бы четким требованием", – цитирует Румменигге Kicker.

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