Вернер собирается "отшить" Баварию ради переезда в другой топ-чемпионат

Форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер поделился своими приоритетами относительно продолжения карьеры.

"Бавария – замечательный клуб, об этом не надо лишний раз говорить. Ханси Флик также доказал в этом сезоне, что он очень хороший тренер. Но если бы мне снова пришлось сменить клуб, я бы лучше поехал за границу, чем в Баварию.

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Просто вызов другой лиги привлек бы меня немного больше, чем смена клуба в Бундеслиге. Конечно, должна быть взаимная заинтересованность. Вот почему я выбрал РБ Лейпциг в свое время. Поэтому я хочу выбрать клуб, который даст мне такое же ощущение", – цитирует Вернера Bild.

Напомним, главным претендентом на форварда сборной Германии считается Ливерпуль.

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