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Вернер собирается "отшить" Баварию ради переезда в другой топ-чемпионат

00:20 24 Читати українською
Вернер собирается "отшить" Баварию ради переезда в другой топ-чемпионат
Тимо Вернер / Reuters

Форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер поделился своими приоритетами относительно продолжения карьеры.

"Бавария – замечательный клуб, об этом не надо лишний раз говорить. Ханси Флик также доказал в этом сезоне, что он очень хороший тренер. Но если бы мне снова пришлось сменить клуб, я бы лучше поехал за границу, чем в Баварию.

РБ Лейпциг отреагировал на интерес Ливерпуля и Баварии к Вернеру

Просто вызов другой лиги привлек бы меня немного больше, чем смена клуба в Бундеслиге. Конечно, должна быть взаимная заинтересованность. Вот почему я выбрал РБ Лейпциг в свое время. Поэтому я хочу выбрать клуб, который даст мне такое же ощущение", – цитирует Вернера Bild.

Напомним, главным претендентом на форварда сборной Германии считается Ливерпуль.

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Теги
Германия Бавария Бавария Трансферы РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тимо Вернер Тимо Вернер
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