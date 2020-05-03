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Баварія закликала європейські клуби ввести ліміт зарплат для футболістів

3 травня 11:44 499 Читать на русском
Баварія закликала європейські клуби ввести ліміт зарплат для футболістів
Карл-Хайнц Румменігге / фото: imago images

Голова правління мюнхенської Баварії Карл-Хайнц Румменігге вважає, що клубам потрібно раціональніше ставитися до планування свого бюджету.

Багато команд через припинення чемпіонатів зазнають фінансових збитків, а футболісти йдуть на скорочення зарплат. Керівництво Баварії вважає, що криза, спричинена коронавірусом, повинна продемонструвати важливість внесення змін у використанні фінансів футбольними клубами.

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"Потрібно говорити не тільки на німецькому, а й європейському рівні, щоб футбол став більш розумним і знайшов більше сенсу. Суми, які платили за гравців, росли з року в рік, їхні зарплати, комісійні агентам.

Настав час позбутися зайвих витрат, які відбулися за останні 10 років. Потрібно думати і говорити про це разом. І також варто задуматися про введення ліміту зарплат. Це було б чіткою вимогою", – цитує Румменігге Kicker.

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Карл-Хайнц Румменігге
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