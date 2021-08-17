Чемпионы Германии опубликовали презентацию на официальном сайте и в своих соцсетях.

Бавария расписала тяжелую ничью с Боруссией М – катастрофическая оборона, судья спасает Нагельсманна, монстры на воротах

Основой формы стал белый цвет, который разбавлен серыми элементами в стиле гор. Дизайнеры вдохновлялись природной гордостью баварских земель – Альпами. Техническим спонсором Баварии остается компания Adidas.

Добавим, что новый комплект формы мюнхенцев можно будет увидеть уже сегодня. В 21:30 начнется матч за Суперкубок Германии против Боруссии Д.

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