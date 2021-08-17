Бавария представила третий комплект формы с горными мотивами
12:58 - Читати українською
Бавария показала завершающий вариант экипировки на сезон 2021/22.
Чемпионы Германии опубликовали презентацию на официальном сайте и в своих соцсетях.
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Основой формы стал белый цвет, который разбавлен серыми элементами в стиле гор. Дизайнеры вдохновлялись природной гордостью баварских земель – Альпами. Техническим спонсором Баварии остается компания Adidas.
Добавим, что новый комплект формы мюнхенцев можно будет увидеть уже сегодня. В 21:30 начнется матч за Суперкубок Германии против Боруссии Д.
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