Баварія презентувала третій комплект форми з гірськими мотивами
12:58 - Читать на русском
Баварія показала завершальний варіант екіпірування на сезон 2021/22.
Чемпіони Німеччини опублікували презентацію на офіційному сайті та у своїх соцмережах.
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Основою форми став білий колір, який розбавлений сірими елементами у стилі гір. Дизайнери надихалися природною гордістю баварських земель – Альпами. Технічним спонсором Баварії залишається компанія Adidas.
Додамо, що новий комплект форми мюнхенців можна буде побачити вже сьогодні. О 21:30 розпочнеться матч за Суперкубок Німеччини проти Борусії Д.
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