Чемпіони Німеччини опублікували презентацію на офіційному сайті та у своїх соцмережах.

Баварія відкрила сезон важкою нічиєю з Борусією М – катастрофічна оборона, арбітр рятує Нагельсманна, монстри на воротах

Основою форми став білий колір, який розбавлений сірими елементами у стилі гір. Дизайнери надихалися природною гордістю баварських земель – Альпами. Технічним спонсором Баварії залишається компанія Adidas.

Додамо, що новий комплект форми мюнхенців можна буде побачити вже сьогодні. О 21:30 розпочнеться матч за Суперкубок Німеччини проти Борусії Д.

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