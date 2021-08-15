Герд Мюллер сегодня умер в возрасте 75 лет после длительных мучений с болезнью Альцгеймера. "Футбол 24" обновил текст 5-летней давности о нелегкой жизни Бомбардира нации после окончания карьеры в "Баварии" и сборной ФРГ.

Умер легендарный Герд Мюллер

Он проснулся с глубокого сна. Сегодня ему снова снился футбол. Калейдоскопом пробегали какие-то из 567 мячей, забитых за "Баварию", вперемешку с семью десятками голов за национальную команду. Какие именно – уже и не помнил. Столько забито, что всех и не удержишь в голове. И память в последнее время подводит. Болезнь осуществила сокрушительный подкат, сыграв против футбольных правил, зато по правилам жизни. А она – жестокая. Даже у Герда Мюллера.

Сделал над собой усилие и протер веки. Поднялся с кровати и подошел к окну. За стеклом – печальный осенний пейзаж территории дома престарелых. Недавно этот специфический дом стал домом для "Бомбардира нации". Мюллер искусно избегал контроля своих опекунов на футбольном поле, однако болезнь Альцгеймера – это чертовски навязчивый оппонент. Его обыграть не-ре-аль-но.

О жизни Герда Мюллера вне футбольного поля известно не так уж и много. От природы скромный человек избегал безумного к себе внимания всеми возможными способами. Когда его эпоха в "Баварии" завершилась (абсолютно некрасиво, кстати: тренер Пал Чернаи заменил Герда досрочно и еще и бросил легенде в спину "Ты играл против команды"), переехал за океан, в США. В клубе "Форт-Лодердейл" он, конечно, тоже был примой, но в Америке, с ее прохладным отношением к соккеру в начале 80-х, дышалось значительно легче.

"Мне нравилось в Штатах. Сезон там продолжался всего лишь полгода, поэтому была возможность жить "на два дома", курсируя между Америкой и Мюнхеном, – вспоминал Мюллер. – Да и деньги я там получал солиднее, чем в "Баварии".

В конце концов, Герд, его жена Урсула и дочь Ника настолько привязались к США, что продали мюнхенский дом и переехали за океан на постоянное место жительства. Штаты – страна безграничных возможностей, поэтому Мюллер, накопив в течение карьеры кругленькую сумму, решил вложить часть денег в развитие бизнеса. Бомбардир открыл ресторан, однако в какой-то момент что-то пошло не так. Возможно, у легенды "Баварии" просто не оказалось предпринимательской "жилки". Словом, собственное дело Мюллеров потерпело крах.

Неудачи в ресторанном бизнесе, умноженные на ностальгию по игровой карьере и растерянность перед жизнью без футбола вгоняли Герда Мюллера в депрессию. Снимать стресс он решил давним и проверенным методом – наклонив рюмку-другую. Негатив накапливался, периодичность алкотерапии учащалась. Выдающийся футболист понемногу спивался.

А тут еще и любимая Урсула, устав от ежедневных уговоров, нотаций и громких ссор, упаковала вещи и, взяв Нику за ручку, ушла от Герда, оставив его наедине с собственными демонами. Чемпион мира окончательно пустился берега и однажды вечером допился до алкогольной комы. В реанимации Мюллера вернули к жизни буквально с "того света". Говорят, что Ули Хьонесс, давний друг и одноклубник, не отходил от постели Герда на протяжении нескольких суток.

Этот инцидент стал поворотным моментом в жизни "Бомбардира нации". Он, сжав зубы, поборол пагубную привычку, а его возвращению к цивилизованному существованию чрезвычайно помог родной клуб – "Бавария". Мюнхенцы пригласили Мюллера на пост тренера юношеской (впоследствии и молодежной) команды, где Герд работал практически до недавнего времени. До того как...

Мюллер воспитал для немецкого футбола очень достойное поколение. Достаточно сказать, что среди его учеников – Филипп Лам и Бастиан Швайнштайгер. Однажды Херман Герланд, ассистент Гвардиолы, при встрече с седовласым Гердом передал ему привет от Швайни, Алабы и Томаса Мюллера. Это настолько тронуло грозного бомбардира, что он едва сдержал слезы... Старость – она, знаете, сентиментальная.

"Бавария" – очень гуманный клуб. Мюнхенцы снова не оставили свою живую икону наедине с проблемами, заботясь о Мюллере, обеспечивая его всем необходимым для наилучшего медицинского наблюдения. Это подтверждает и профессор Ханс Ферстль, главный врач, который "ведет" Герда. По его словам, все – начиная от "Баварии" и болельщиков и заканчивая журналистами – с чрезвычайным уважением и трепетом относятся к больному Мюллеру.

В прошлом году клуб даже обратился с призывом к СМИ уважать частную жизнь "Бомбардира нации" и не дергать его по случаю 70-летия. А семья Мюллера сообщила, что не будет устраивать никаких официальных мероприятий. Печально. Не до помпезных церемоний.

...Одним из любимых воспоминаний дружной баварской семьи 60-70-х является момент знакомства команды с тогда еще никому неизвестным новичком из провинции – на тренировке перед стартом сезона 1964/65. Вот как это описал голкипер Зепп Майер в своей книге: "Толстый, невысокий, коротконогий парень молча смотрел на нас несколько секунд. Потом сказал: "Я – Мюллер, бомбардир из Нердлингена". Так и сказал – бомбардир. Нас схватил хохот: Откуда-откуда? Из Нердлингена? Ну, если из Нердлингена, тогда бесспорно! Я хохотал больше всех, а через 15 минут мне стало не до смеха... "

Болезнь Альцгеймера – это, прежде всего, потеря памяти. Невыносимо грустно от мысли, что этот эпизод, как и сотни других, Герд Мюллер вскоре безвозвратно забудет. Было – и нет.

Олег Бабий, Футбол 24

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