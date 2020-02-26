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Баварія презентувала форму в ретро-стилі до 120-річчя клубу

12:39 424 Читать на русском
Баварія презентувала форму в ретро-стилі до 120-річчя клубу
Гравці Баварії / Твіттер клубу

Баварія вирішила підготувати особливе екіпірування з нагоди ювілею.

Мюнхенці 27 лютого відзначатимуть 120 років з дня заснування, інформує офіційний сайт клубу.

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Баварія отримала від свого технічного спонсора Adidas особливу форму у ретро-стилі. Біла основа розбавлена червоними рукавами та шортами, жодних спонсорів та іншої реклами. Саме в таких кольорах Баварія виступала на початку 1900-х років, про що і хотів нагадати виробник.

Гравці "ротен" вийдуть в унікальному екіпіруванні 8 березня – домашній поєдинок проти Аугсбурга в рамках 25 туру Бундесліги.

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