Бавария повторила рекордные серии Реала и Барселоны в Лиге чемпионов – успех может стать "черной меткой" для мюнхенцев

Бавария смогла продолжить свой успешный групповой этап Лиги чемпионов разгромом Челси (3:0) в первом матче плей-офф.

Немецкий гранд стал лишь третьей командой после Барселоны (2002/03) и Реала (2014/15), которая смогла выиграть семь первых матчей в сезоне Лиги чемпионов, информирует Opta.

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Правда, предшественникам Баварии так и не удалось поднять над головой трофей, несмотря на роскошный старт. Барселона в 2003-м вылетела от Ювентуса на стадии 1/4 финала, поход Реала в 2015-м также остановили туринцы, но уже в полуфинале.

Напомним, Бавария последний раз побеждала в Лиге чемпионов в сезоне 2012/13, одолев в финале своих соотечественников из Боруссии Д.

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