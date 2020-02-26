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Бавария повторила рекордные серии Реала и Барселоны в Лиге чемпионов – успех может стать "черной меткой" для мюнхенцев

10:33 9 Читати українською
Бавария повторила рекордные серии Реала и Барселоны в Лиге чемпионов – успех может стать "черной меткой" для мюнхенцев
Радость игроков Баварии / Getty Images

Бавария смогла продолжить свой успешный групповой этап Лиги чемпионов разгромом Челси (3:0) в первом матче плей-офф.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабри 51’
Серж Гнабри 54’
Роберт Левандовски 76’
51’ Серж Гнабри
54’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
83’ Маркос Алонсо

Немецкий гранд стал лишь третьей командой после Барселоны (2002/03) и Реала (2014/15), которая смогла выиграть семь первых матчей в сезоне Лиги чемпионов, информирует Opta.

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Правда, предшественникам Баварии так и не удалось поднять над головой трофей, несмотря на роскошный старт. Барселона в 2003-м вылетела от Ювентуса на стадии 1/4 финала, поход Реала в 2015-м также остановили туринцы, но уже в полуфинале.

Напомним, Бавария последний раз побеждала в Лиге чемпионов в сезоне 2012/13, одолев в финале своих соотечественников из Боруссии Д.

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