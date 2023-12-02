На своем официальном сайте Бавария объявила о травме сенегальского защитника. Буна Сарр разорвал крестообразную связку на тренировке и пропустит остаток сезона.

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Французский защитник, вероятно, больше никогда не сыграет за мюнхенцев. Его действующее соглашение истекает летом 2024 года. У Баварии не было желания продлевать контракт Сарра, поскольку защитник с момента перехода в 2020-ом принял участие лишь в 33 матчах. К тому же, у защитника довольно высокая зарплата, которая составляет три миллиона евро в год.

В текущем сезоне Буна Сарр сыграл в пяти матчах во всех турнирах. В составе Баварии защитник трижды становился чемпионом Германии.

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