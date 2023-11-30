Нам сложно было набрать темп в матче. Это, очевидно, понятно. Если это должно было произойти в одной игре – лучше, чтобы в этой игре. Копенгаген защищался очень глубоко, поэтому все сложилось так.

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– Томас Мюллер сказал, что команда должна больше рисковать.

– Да, пожалуй, это правильно. Мы не были достаточно гибкими, не действовали рискованно. В этом матче Упамекано сыграл левого центрального защитника, для Геррейра это вообще первая игра в старте – автоматизм действий не был идеальным. Мы можем лучше. Мы забудем эту игру и пойдем дальше.

Об арбитрине Фраппар лучше ничего не буду говорить. Для тренеров слова о судьях дорого обходятся. Спрашивайте наблюдателей за их работой, – сказал Тухель в комментарии Bayern & Germany.

Напомним, Бавария единолично возглавляет группу А в Лиге чемпионов. Подопечные Томаса Тухеля набрали 13 очков после 5 сыгранных матчей. Копенгаген находится на второй строчке, имея в своем активе 5 баллов.

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