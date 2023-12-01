Якщо три тижні тому успіх чемпіона України став приємною несподіванкою, то на перемогу над Антверпеном чекали. Шахтар завдання виконав, хоч і не дуже впевнено. У другого українського учасника єврокубків все погано. Зоря теоретично мала шанс заробити подвійні бали, оскільки грала два матчі (ще перенесений проти Маккабі). Однак луганці зовсім не принесли користі асоціації, програвши обидва поєдинки.

Шахтар переграв Антверпен і гарантував євровесну з надіями на плей-офф ЛЧ – ранній гол, два майже шедеври і супер-Різник

Шахтар додав чергові 0,4 бала в наш сезонний рейтинг, який тепер становить 3,500. За останні п'ять років він збільшився до 27.400. Наразі Україна посідає 18-те місце, опустившись на одну сходинку. Нас випередив Ізраїль завдяки зусиллям суперника Зорі. Маккабі здобув дві перемоги (одна з них над луганцями) та отримав бонусний бал за вихід у плей-офф. Оскільки ізраїльтяни ще й мають менший коефіцієнт поділу, то за цей тиждень набрали 1,250 бала й разом із Україною випередили ще й Сербію.

Також відрив від нас збільшили Данія та Норвегія. Тож ціль завершити сезон у топ-15 стає надзвичайно складною. Варто зауважити, що фініш за межами цієї зони призведе до того, що Україна втратить одну квоту в єврокубки – замість п'яти команд буде чотири, починаючи з сезону 2025/26. Щоб цього уникнути, потрібно випередити принаймні три асоціації – Сербію, Ізраїль, Данію чи Норвегію. Поки реальними "клієнтами" можна вважати лише сербів, які вкотре не набрали нічого.

Серйозно про перспективи цієї кампанії можна буде говорити після шостого туру групових етапів. За умови перемог і Зорі, і Шахтаря (з урахуванням бонусу за плей-офф), Україна теоретично може застрибнути на 16 місце. Якщо вдасться, тоді й можна буде оцінювати шанси на збереження єврокубкової квоти на п'ять команд.

Зоря розгромно програла Генту і де-юре вилетіла з Ліги конференцій – кіпер бельгійців отримав жахливу травму

Водночас не потрібно залишати поза увагою тих, хто позаду. Зокрема, Греція має всі шанси завадити Україні досягти своїх цілей. Так, елліни поки теж не радують стабільними результатами, але досі мають чотири команди в Європі. І це представництво може не зменшитися, адже всі чотири представники Греції мають чудові шанси опинитися в плей-офф Ліги конференцій.

Нагадаємо, від України в єврокубках цього сезону починали боротьбу п'ять команд (Ворскла, СК Дніпро-1, Динамо, Зоря та Шахтар). Саме на такий коефіцієнт діляться усі набрані очки – так два пункти за перемогу конвертувалися в 0,4 бала, які й пішли до таблиці коефіцієнтів. От і маємо, що у загальному рейтингу цього сезону ми посідаємо аж 25 місце, адже стабільно набирає очки лише Шахтар.

"Коля, що з ногою?": Шахтар дивує в ЛЧ, але не всіх – чому запитань більше, ніж відповідей, а комусь треба в бухгалтерію