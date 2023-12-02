Захисник Баварії Буна Сарр не зможе взяти участь в поточному сезоні через серйозне пошкодження.

На своєму офіційному сайті Баварія оголосила по травму сенегальського захисника. Буна Сарр розірвав хрестоподібну зв'язку на тренуванні й пропустить решту сезону.

"Навіть не хочу говорити про Фраппар": Тухель назвав головну проблему Баварії в матчі з Копенгагеном

Сенегалець, ймовірно, більше ніколи не зіграє за мюнхенців. Його чинна угода закінчується влітку 2024 року. У Баварії не було бажання продовжувати контракт Сарра, оскільки захисник з моменту переходу у 2020-му взяв участь лише у 33 матчах. Крім того, у оборонця доволі висока зарплатня, яка становить три мільйони євро на рік.

У поточному сезоні Буна Сарр зіграв у п'яти матчах у всіх турнірах. У складі Баварії захисник тричі ставав чемпіоном Німеччини.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар вигрібає за всіх, але цього мало – Україна серйозно ризикує втратити єврокубкове місце