Нуссаир Мазрауи после чемпионата мира подхватил коронавирус. У защитника диагностирован перикардит, для восстановления потребуется от 4 до 6 недель, сообщает Bild.

Нойер сломал ногу на отдыхе и вылетел до конца сезона

Марокканец пропустит тренировочный сбор в Дохе и старт чемпионата. Бавария решила ограничить физические нагрузки для больного, имея плохой опыт с Альфонсо Дэвисом, у которого коронавирус спровоцировал проблемы с сердцем.

Мазрауи дошел со сборной Марокко к полуфиналу ЧМ-2022, а затем во время отпуска поехал в Мекку. Его проблемы заставили Баварию форсировать трансфер Дэйли Блинда.

Это уже третья потеря действующих чемпионов Германии за последние месяцы. Эрнандес травмировал ногу на Мундиале, а Нойер получил перелом во время лыжного отдыха.

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