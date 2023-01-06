Марокканський захисник Нуссаїр Мазрауї пропустить старт другої частини сезону через проблеми зі здоров'ям.

Нуссаїр Мазрауї після чемпіонату світу підхопив коронавірус. У захисника діагностований перикардит, на відновлення знадобиться від 4 до 6 тижнів, повідомляє Bild.

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Марокканець пропустить тренувальний збір в Досі та старт чемпіонату. Баварія вирішила обмежити фізичні навантаження на хворого, маючи поганий досвід з Альфонсо Девісом, в якого коронавірус спровокував проблеми з серцем.

Мазрауї дійшов зі збірною Марокко до півфіналу ЧС-2022, а потім під час відпустки поїхав у Мекку. Його проблеми змусили Баварію форсувати трансфер Дейлі Блінда.

Це вже третя втрата чинних чемпіонів Німеччини за останні місяці. Ернандес травмував ногу на Мундіалі, а Нойєр отримав перелом під час лижного відпочинку.

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