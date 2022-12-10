Мануэль Нойер после провала на чемпионате мира надолго остался и без клубного футбола.

Сборная Германии досрочно завершила свой путь на Мундиале, поэтому голкипер Баварии получил дополнительный отпуск. Нойер решил прокатиться на лыжах во время отдыха, о чем сильно пожалел.

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"Привет, друзья. Что там говорить, конец года точно мог быть лучше... Я пытался очистить голову во время горнолыжного туризма, но получил перелом голени. Вчерашняя операция сложилась хорошо. Большая благодарность врачам! Однако мне больно осознавать, что нынешний сезон для меня закончился. Берегите себя! Ваш Мануэль", – написал 36-летний кипер в соцсетях.

Травма Нойера стала шоком для Баварии, которая без большого запаса возглавляет Бундеслигу, а в 1/8 Лиги чемпионов сойдется с грозным ПСЖ (14 февраля и 8 марта). Мюнхенцам остается довериться Свену Ульрайху или зимой выходить на рынок в поисках нового вратаря.

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