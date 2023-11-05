Мюнхенская Бавария намерена продлить контракт с резервным голкипером команды Свеном Ульрайхом. Об этом пишет Bayern & Germany, ссылаясь на журналиста Тоби Альтшеффля

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Нынешнее соглашение между голкипером и клубом рассчитано до июля 2024 года. Мюнхенцы уже провели первые переговоры с представителями Ульрайха по продлению контракта.

По информации источника, голкипер склоняется к продолжению сотрудничества с Баварией и хочет завершить карьеру именно в этом клубе.

В этом сезоне Ульрайх принял участие в 12 матчах мюнхенцев во всех турнирах. Трижды ему удалось покинуть свои ворота "сухими", а пропустил он 15 голов.

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