Свен Ульрайх близький до підписання нового контракту з чемпіоном Німеччини.

Мюнхенська Баварія має намір продовжити контракт з резервним голкіпером команди Свеном Ульрайхом. Про це пише Bayern & Germany, посилаючись на журналіста Тобі Альтшеффля.

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Нинішня угода між голкіпером і клубом розрахована до липня 2024 року. Мюнхенці вже провели перші переговори з представниками Ульрайха щодо продовження контракту.

За інформацією джерела, голкіпер схиляється до продовження співпраці з Баварією і хоче завершити кар'єру саме в цьому клубі.

У цьому сезоні Ульрайх взяв участь у 12 матчах мюнхенців у всіх турнірах. Тричі йому вдалося залишити свої ворота "сухими", а пропустив він 15 голів.

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