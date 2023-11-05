В воскресенье 10-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 10-й тур

Вольфсбург – Вердер – 2:2

Голы: Черни, 37, Паредес, 59 – Дукш, 7, Борре, 65

Удаление: Лакруа, 88 (Вольфсбург, вторая желтая карточка)

Хайденхайм – Штутгарт – начало матча в 18:30

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В первом матче дня Вольфсбург принимал Вердер. Гости вышли вперед уже в начале встречи: Дукш со стандарта попал в штангу и сфера влетела в сетку. В середине тайма команды обменялись моментами: Лакруа головой замыкал в нижний угол, но помешал вратарь, а вскоре его визави справился с ударом Шмидта. В конце концов "волкам" удалось уйти на перерыв при равном счете благодаря ловкости Черны.

После перерыва Вольфсбург впервые в этом матче вышел вперед: Меле получил передачу в штрафную, опередил защитника и сумел прострелить на дальнюю штангу, где караулил Паредес. Но уже через 5 минут бременцы восстановили статус-кво: Борре перепрыгнул защитника и головой направил мяч в сетку после навеса во вратарскую. За 2 минуты до завершения основного времени Лакруа заработал второй "горчичник" и оставил хозяев в меньшинстве, однако это никак не повлияло на итоговый результат.

Ничья принесла Вольфсбургу 13 очков и 9-ю строчку турнирной таблицы Бундеслиги, Вердер с 10-ю пунктами двенадцатый.

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