Дортмундская Боруссия без шансов проиграла мюнхенской Баварии (0:4) в центральном матче 10-го тура Бундеслиги. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Боруссия в прошлом сезоне чуть не сбросила Баварию с чемпионского трона, но в очных матчах "шмели" не побеждают уже четыре года. Сегодня у Дортмунда были надежды на успех, ведь Бавария приехала без травмированного де Лигта и дисквалифицированного Киммиха (правда, в последнее время он много привозит). Хозяева не могли рассчитывать на капитана Джана.

"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о первом Der Klassiker сезона перед матчами Борусии Д и Баварии в Лиге чемпионов.

Сане подготовил два быстрых гола и сломал планы БД

Сколько бы ни было проблем у Томаса Тухеля, но его команда все равно должна была играть первым номером. Шансы Борусии выглядели примерно так – отыграть максимально надежно в защите и найти свой момент в быстрой атаке против уязвимой обороны Мюнхена. Однако ситуация сложилась совершенно иначе.

Бавария забила два быстрых гола. И даже не в позиционных атаках. На 4 минуте Упамекано замкнул подачу Сане с углового, выиграв верховую борьбу. Спустя еще 5 минут гости организовали образцовую контратаку – Сане начал ее эффектным пасом пяткой и завершил точным прострелом на гол Кейна.

Зарядись энергией футбола, просматривая долгожданные матчи Лиги чемпионов вместе с HLIBNY DAR. Напитки бренда изготовлены на воде из артезианской скважины и высококачественных спиртов класса "Люкс". Ведь HLIBNY DAR – выбор тех, кто ценит не только качественный футбол, но премиальный вкус.

Боруссия сникла, ничего не показала и снова проиграла

И тут уже Бавария получила удобные условия. Боруссия вынуждена была что-то придумывать с мячом, идти вперед, оставляя позади огромные зоны. Еще и очень много брака в передачах имели хозяева. Быстрая группа атаки Мюнхена этим воспользовалась.

Кейн попал в штангу, Горецка бил через себя, Мусиала не реализовал выход один на один после шикарного паса Кейна, Сане запорол два замечательных контрвыпада. Кейн получил пас от Лаймера и выкатил на пустые ворота Мусиале, но офсайд. Бавария была ближе к разгрому, чем Боруссия к первому голу.

Дортмундцы суетились на чужой половине и не могли наказать соперника за ошибки. Мален в конце первого тайма не попал в дальний угол, а Ройс после перерыва дважды вышел на перспективную позицию: первый удар потянул Нойер, второй был неточен.

Borussia Dortmund 0-4 Bayern Munich



Harry Kane scores his third Bundesliga hat-trick, already. pic.twitter.com/YPxykc0jx5 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 4, 2023

Кейн завершил разгром, оформив хет-трик

За 20 минут до финального свистка Бавария разыграла еще одну качественную атаку и наконец-то забила третий гол. Коман обыгрался с Мусиалой и прострелил в центре штрафной, где мастерски разобрался Кейн. После этого все сомнения в победителе исчезли. В компенсированное время Кейн забил третий мяч.

Бавария набрала 26 очков и не отпустила Байера в отрыв на вершине Бундеслиги. Боруссия с 21 баллом осталась четвертой. Мюнхенцы реабилитировались за вылет из Кубка Германии от Саарбрюкена. Далее – встреча с Галатасараем в Лиге чемпионов. Боруссия сыграет с Ньюкаслом в ЛЧ.