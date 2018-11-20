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Бавария планирует помешать Барселоне подписать одноклубника Яремчука и Пластуна Чакветадзе

18:39 26 Читати українською
Бавария планирует помешать Барселоне подписать одноклубника Яремчука и Пластуна Чакветадзе
Георгий Чакветадзе / соцсети

Грузинский полузащитник Гента Георгий Чакветадзе привлек к себе внимание нескольких топ-клубов Европы.

Полузащитник Гента и сборной Грузии Георгий Чакветадзе попал в сферу трансферных интересов Баварии. Мюнхенцы готовы составить конкуренцию Барселоне, которая также следит за исполнителем, сообщает журналист Marca Ирати Прат.

Немецкий клуб еще в 2017 году предлагал 6 млн евро за на тот момент 17-летнего хавбека, который тогда выступал за тбилисское Динамо.

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Кроме того, Почеттино хочет видеть талантливого грузина в Тоттенхэме.

В нынешнем сезоне Чакветадзе провел за Гент 20 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Вчера футболист отметился голом в составе сборной Грузии, чем помог своей команде подняться в дивизион С Лиги наций.

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