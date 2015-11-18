Грандиозные планы Баварии на лето раскрыты – 200 млн евро, покупка звезд Бундеслиги и туманное будущее ветеранов

Мюнхенский клуб летом планирует существенно обновить состав и уже выделил для этого солидную сумму.

Бавария явно пропустила правильное время для того, чтобы освежить состав. Руководство этим летом решило сэкономить и выехать на тех игроках, которые уже были в распоряжении. Получается пока ужасно – 5 место Бундеслиги после трети дистанции. Важные исполнители (Коман, Толиссо, Алькантара), которые обеспечивали конкуренцию и ширину скамейки, травмировались, новый тренер не впечатляет идеями, а "старая гвардия" прогнозируемо регрессирует – не прошел даром и ужас на ЧМ-2018 для Бундестим.

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Ули Хенесс еще до нынешнего кризиса заявлял, что летом 2019 года планируются грандиозные приобретения, однако конкретики не было.

В свежем номере Kicker раскрыл трансферные планы Баварии:

1. Руководство подготовило 200 миллионов евро для трансферной кампании, которая должна существенно обновить состав.

2. Трансфер Бенжамена Павара из Штутгарта закрыт. Цена вопроса – 35 миллионов евро. С сезона 2019/20 французский защитник будет защищать цвета Баварии, хотя боссы мюнхенского клуба всячески отрицали контакты с 22-летним Паваром во время чемпионата мира-2018. Еще одним вариантом на усиление обороны считается лидер защиты Хоффехайма Кевин Фогт.

3. "Ротэн" заинтересованы в услугах балканского атакующего дуэта Айтрахта, с которым на Альянц-Арене хочет воссоединиться экс-наставник "орлов" Нико Ковач. Трансфер Анте Ребича обсуждался еще этим летом, а 20-летний Лука Йович привлек внимание фантастическим стартом в текущей Бундеслиге, где он с 9 голами возглавляет бомбардирскую гонку.

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Бавария понимает, что выиграть конкуренцию за Йовича у других топ-клубов Европы будет сложно. К тому же, серб не принадлежит Айнтрахту – 2-летняя аренда из Бенфики истекает следующим летом, а Франкфурт имеет право выкупа за 8 млн евро.

4. В сферу интересов рекордмайстера попал один из самых перспективных хавбеков немецкого первенства Кай Хаверц. 19-летний талант Байера уже вызывается в национальную сборную Германии.

Что интересно, на этот раз Бавария совсем не против того, чтобы ее планы всплыли в прессу. Ули Хенесс сам прокомментировал интерес к молодым футболистам: "Все зависит от того, как они будут играть. Нужно им сообщить об интересе, чтобы они были под давлением в течение следующих 3-4 месяцев. Вот тогда станет понятно, кого действительно стоит пригласить, а кого – нет ".

На этом моменте все хейтеры Баварии могут дружно начать песню о скупке Бундеслиги. С одной стороны, такие обвинения не лишены смысла, поскольку мюнхенский гранд действительно не без хитростей бесплатно переманил нескольких лидеров соперников (Роберт Левандовски, Леон Горецка). С другой, исследование показало, что Бавария не является явным монополистом немецкого трансферного рынка. Если за футболиста выплачивается рыночная цена – никаких вопросов.

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5. Контракты с ветеранами Арьеном Роббеном, Франком Рибери и Рафиньей продлеваться не будут – срок соглашений истекает по окончании этого сезона.

6. Бавария вряд ли летом активирует опцию выкупа Хамеса Родригеса из Реала после 2-летней аренды за 42 миллиона евро. Руководство не рассчитывает на эти расходы. Колумбиец имеет открытый конфликт с главным тренером и не скрывает желания сменить обстановку.

7. Сенаторы Матс Хуммельс и Томас Мюллер, а также Хави Мартинес, выступающий за клуб 6 лет, до конца сезона будут под пристальным наблюдением. Все они – в зоне риска, от выступлений будет зависеть их будущее на Зебенер Штрассе. Бавария не исключает возможность трансфера каждого же этих игроков, хотя они сейчас и очень важны в команде.

Кроме инсайдов Kicker, в СМИ говорят о еще нескольких вероятных трансферах. В частности, существует большая вероятность, что Жером Боатенг все же покинет Баварию. Особенно после новости о приобретении Павара. Перед этим сезоном в послежний момент сорвался переход Боатенга в ПСЖ, также в услугах ганского немца заинтересован Манчестер Юнайтед.

Ну и самая свежая информация от респектабельного британского Independent – Аарон Рэмзи летом на правах свободного агента перейдет из Арсенала в Баварию. Мюнхенские боссы уверены, что они выиграли конкуренцию за валлийца у Челси и Ливерпуля.

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