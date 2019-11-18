Лига наций Грузия победила Казахстан и вышла в дивизион С, Андорра и Латвия разошлись миром

Грузия победила Казахстан и вышла в дивизион С, Андорра и Латвия разошлись миром

Состоялись матчи в дивизионе D группа 1.

Андорра расписала нулевую ничью с Латвией. Поединок выдался не слишком щедрым на моменты. Обе команды в основном боролись в центре поля без продвижения вперед и опасных моментов.

На 38-й минуте латвийцы остались в меньшинстве, однако Андорра не была в состоянии реализовать большинство и сыграла в сухую ничью с Латвией. После 6 туров обе команды имеют в своем активе по 4 очка, занимая 3 и 4 места.

В другом матче квартета Грузия в родных стенах минимально одолела Казахстан. В первой 45-минутке команды голов не забивали, а вот во втором тайме зрители трижды увидели взятия ворот. Сначала отличился Меребашвили на 59-й минуте, а позже, на 84-й, Чекветадзе удвоил преимущество хозяев.

Казахи сумели сократить отставание под занавес второго тайма усилиями Омыртаева, однако этого не хватило, чтобы одержать хотя бы ничейный результат. После этого матча Грузия уверенно лидирует в группе с 16-ю очками, казахи идут на втором месте с 6-ю пунктами. Такой гандикап позволил грузинам подняться в дивизион С Лиги наций.

Лига наций, D1, 6-й тур

Андорра – Латвия – 0:0

Грузия – Казахстан – 2:1

Голы: Меребашвили, 59, Чекветадзе, 84 – Омыртаев, 90