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Баварія планує завадити Барселоні підписати одноклубника Яремчука та Пластуна Чакветадзе

18:39 124 Читать на русском
Баварія планує завадити Барселоні підписати одноклубника Яремчука та Пластуна Чакветадзе
Георгій Чакветадзе / соцмережі

Грузинський півзахисник Гента Георгій Чакветадзе привернув до себе увагу кількох топ-клубів Європи.

Півзахисник Гента і збірної Грузії Георгій Чакветадзе потрапив в сферу трансферних інтересів Баварії. Мюнхенці готові скласти конкуренцію Барселоні, яка також слідкує за виконавцем, повідомляє журналіст Marca Іраті Прат.

Німецький клуб ще в 2017 році пропонував 6 млн євро за на той момент 17-річного хавбека, який тоді виступав за тбіліське Динамо.

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Окрім того, Маурісіо Почеттіно хоче бачити талановитого грузина в Тоттенхемі.

У нинішньому сезоні Чакветадзе провів за Гент 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи і зробив чотири результативні передачі.

Вчора футболіст відзначився голом у складі збірної Грузії, чим допоміг своїй команді піднятися у дивізіон С Ліги націй.

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