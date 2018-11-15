Барселона заинтересовалась партнером Яремчука и Пластуна Чакветадзе

Лига наций — 20:05 269
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Словакия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
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Сегунда, ти – космос: чому Зозуля та ще два українці стали частиною унікального явища в іспанському футболіИспания — 19:51 374
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Грандиозные планы Баварии на лето раскрыты – 200 млн евро, покупка звезд Бундеслиги и туманное будущее ветерановГермания — 14:31 684
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Менди вылетел из-за травмы до конца года – Зинченко сможет чаще играть за Ман Сити, болельщики доверяют украинцуАнглия — 10:47 404
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Ворскла – Арсенал: УЕФА не накажет полтавчан проведением матча без зрителейЛига Европы — 14 нояб 188
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