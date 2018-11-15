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Барселона заинтересовалась партнером Яремчука и Пластуна Чакветадзе

21:09 92 Читати українською
Барселона заинтересовалась партнером Яремчука и Пластуна Чакветадзе
Георгий Чакветадзе / соцсети

Грузинский полузащитник Гента Георгий Чакветадзе привлек к себе внимание Барселоны.

Барселона проявляет интерес к 19-летнему грузинского полузащитника Георгия Чакветадзе, сообщает Sport.es.

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Испанцев впечатлила игра футболиста в составе бельгийского Гента, за который выступают украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун. Грузин отдал 4 ассиста за 15 туров чемпионата.

Зимой этого года Чакветадзе также интересовался донецкий Шахтер, но в итоге хавбек остался в Бельгии.

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