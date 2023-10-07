Опытный защитник, который находится в статусе свободного агента, должен был вернуться в бывшую команду. Однако Бавария приняла решение не подписывать контракт с Жеромом Боатенгом.

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Как информирует официальный сайт клуба, сделка не завершилась, поскольку травмированные центральные защитники либо восстановились от травм, либо близки к этому. Впрочем, Фабрицио Романо сообщает, что одной из причин отказа от Боатенга стала негативная реакция болельщиков.

Напомним, что защитника в 2021 году обвинили в нападении на его бывшую девушку. Рассмотрение этого дела до сих пор продолжается.

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