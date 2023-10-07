Досвідчений оборонець, який перебуває у статусі вільного агента, мав повернутися до колишньої команди. Однак Баварія ухвалила рішення не підписувати контракт з Жеромом Боатенгом.

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Як інформує офіційний сайт клубу, угода не завершилась, оскільки травмовані центральні захисники або відновилися від травм, або близькі до цього. Втім, Фабріціо Романо повідомляє, що однією з причин відмови від Боатенга стала негативна реакція уболівальників.

Нагадаємо, що захисника у 2021 році звинуватили в нападі на його колишню дівчину. Розгляд цієї справи досі триває.

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