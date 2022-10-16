Третью кампанию подряд "ротен" завершают финансовый год с прибылью, несмотря на то, что значительную часть сезона играли без зрителей из-за коронавируса, сообщает официальный сайт клуба .

Шахтер отчитался о финансовом году – более 2 миллиардов доходов и 400 миллионов налогов

Общий оборот составляет 665,7 миллиона евро. Прибыль выросла более чем в три раза по сравнению с прошлым сезоном – с 5 миллионов до 17,1 млн. Чистая прибыль после уплаты налогов составила 12,7 миллиона в евровалюте.

Финансовый директор Ян-Кристиан Дрезен заявил, что, несмотря на пандемию, войну России против Украины, энергетический кризис и инфляцию, Бавария ожидает рост прибыли и в кампании 2022/23.

К слову, команда Юлиана Нагельсманна расположилась на 5 строчке Бундеслиги, но сегодня будет противостоять Фрайбургу, поэтому имеет шансы выйти на 2 место. В Лиге чемпионов "ротен" обеспечили себе досрочный выход в плей-офф.