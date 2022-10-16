У Мюнхені відбулись традиційні загальні збори Баварії, на яких підбивались підсумки сезону 2021/22.

Третю кампанію поспіль "ротен" завершують фінансовий рік з прибутком, попри те, що значну частину сезону грали без глядачів через коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахтар відзвітував про фінансовий рік – понад 2 мільярди прибутків та 400 мільйонів податків

Загальний обіг становить 665,7 мільйона євро. Прибуток зріс більш ніж втричі у порівнянні з минулим сезоном – з 5 мільйонів до 17,1 млн. Чистий прибуток після сплати податків склав 12,7 мільйона у євровалюті.

Фінансовий директор Ян-Крістіан Дрезен заявив, що попри пандемію, війну Росії проти України, енергетичну кризу та інфляцію Баварію очікує зростання прибутку та обігу в кампанії 2022/23.

До слова, команда Юліана Нагельсманна розташувалась на 5 сходинці Бундесліги, але сьогодні протистоятиме Фрайбургу, тож має шанси вийти на 2 місце. У Лізі чемпіонів "ротен" забезпечили собі достроковий вихід у плей-офф.

Баварія вийшла у плей-офф ЛЧ, Ліверпуль розніс Рейнджерс з блискавичним хет-триком Салаха, успіх Тоттенхема