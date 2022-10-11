Общий показатель доходов "горняков" составляет 2 миллиарда 178 миллионов гривен, налогов в бюджеты всех уровней было уплачено 421 миллион 983 тысячи, говорится в годовом отчете клуба .

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На продаже и аренде футболистов Шахтер заработал 622 млн, доход от УЕФА (преодолели 2 раунда квалификации ЛЧ, участвовали в групповом этапе) и ФИФА составил 1 млрд 164 млн. На коммерческой деятельности (спонсорство, ТВ-права, продажа билетов и т.п.) удалось заработать 392 миллиона.

Для сравнения: за кампанию 2020/21 донецкий клуб заработал всего на 106 миллионов гривен больше, чем в прошлом сезоне, а также уплатил на 75 млн больше налогов.