Лига чемпионов, 4 тур

Виктория Пльзень – Бавария – 2:4

Голы: Влканова, 62, Климент, 75 – Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35

Рейнджерс – Ливерпуль – 1:7

Голы: Арфилд, 17 – Фирмино, 24, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, 80, 82, Элиотт, 87

Байер – Порту – 0:3

Голы: Галену, 6, Тареми, 53 (пен), 64 (пен)

Тоттенхэм – Айнтрахт – 3:2

Голы: Сон, 20, 36, Кейн, 28 – Камада, 14, Алиду, 87

Нереализованный пенальти: Кейн, 90+2

Удаление: Тута, 60 (А)

Спортинг – Марсель – 0:2

Голы: Гендузи, 20, Санчес, 30

Удаления: Эшгаю, 19, Гонсалвеш, 61

Бавария развлекалась в Чехии. Мюнхенские звезды еще раз обыграли Викторию. Бавария не просто забивала, а делала это красиво. Мане получил отличный пас от Горецки и открыл счет. Мюллер забил в пустые ворота после прострела Комана. Потом уже Горецка забил с передачи Мюллера. Леон через несколько минут оформил дубль, использовав тонкий пас Сане.

Бавария заранее гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов. 100-процентные показатели после 4 туров. И это в группе с Барселоной и Интером. Единственный минус выезда в Пльзень – травма Мюллера. Во втором тайме "ротен" сбавили обороты, дав поиграть Виктории. Чехи сподобились на два гола.

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Ливерпуль разбил Рейнджерс и фактически гарантировал себе выход из группы. Мерсисайдцам нужно просто не получить разгром от Аякса в следующем туре. Сегодня, правда, все начиналось тяжело для Ливерпуля. Шотландцы наказали за обрезку Карвалью и открыли счет.

Спас команду Фирмино, который в начале сезона находится в лучшей форме среди партнеров. Бразилец сначала замкнул подачу Цимикаса с углового на ближней штанге, а затем отозвался на прострел Гомеса. Фирмино записал на себя еще и эффектный ассист пяткой перед голом Нуньеса.

Юрген Клопп поберег Салаха на воскресный матч с Манчестер Сити. Египтянин вышел на замену, но успел оформить хет-трик. За 6 минут и 13 секунд – рекорд Лиги чемпионов. Оборона Рейнджерс тотально поникла и позволяла Мохамеду все. Что любопытно, во всех трех эпизодах ассистировал ему Жота.

Наконец-то проснулся Тоттенхэм. Прежде чем заиграть, "шпоры" пропустили забавный гол. Дайер поплыл под прессингом и обрезался в штрафной – отличился Камада. Это раздраконило команду Антонио Конте. Лондонцы показали свои сильнейшие стороны. Кейн и Сон мастерски завершили быструю атаку.

Харри вскоре заработал пенальти и реализовал его, выведя Тоттенхэм вперед. Сон закрепил преимущество хозяев эффектным ударом в касание после прохода Хейберга. Айнтрахт уже не оправился от такого удара, а после удаление Туты остался в меньшинстве. Тоттенхэм набрал 7 очков и возглавил группу D. У Франкфурта – 4 балла.

Спортинг потерял лидерство в этом квартете, потерпев еще одно поражение от Марселя. Португальцы снова рано остались в меньшинстве. Неделю назад команду подвел Адан, сегодня – Эшгаю. Рикарду на линии штрафной сбил Харита, получил вторую желтую и привез пенальти.

Гендузи реализовал 11-метровый. Алексис Санчес удвоил счет, воспользовавшись хорошим пасом Харита. Спортинг провалился и доигрывал в девять футболистов без шансов спасти матч. Марсель с 6 пунктами поднялся на второе место, но в этой группе еще ничего не понятно.

Хаби Алонсо неудачно стартовал на новой работе. Байер умудрился проиграть Порту, хотя гораздо больше атаковал и создал больше моментов. Леверкузен пропустил быстрый гол, но сразу заработал пенальти (судье понадобился VAR, чтобы зафиксировать очевидный фол против Бакера). Демирбай 11-метровый не реализовал.

В конце первого тайма Байер забил с игры, но судьи отменили гол из-за офсайда Шика, в которого попал Адли. Хозяева атаковали, но мяч не шел в чужие ворота. А вот в их ворота шел. После перерыва Вендерсон заработал два пенальти, а Тареми мастерски исполнил оба приговора. Порту поднялся на второе место (6 очков), Байер – последний в группе (3 балла).

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