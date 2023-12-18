Бавария не хочет, чтобы Мюллер через год покинул клуб на правах свободного агента. Как информирует инсайдер Кристиан Фальк, мюнхенский клуб предложил 34-летнему ветерану продление контракта и в ответ услышал согласие.

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Сообщается, что стороны договорились продлить соглашение до лета 2025 года. Официальное объявление ожидается на этой неделе. Действующий контракт Томаса с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что Мюллер является воспитанником "рекордмайстра". Он дебютировал в составе Баварии в 2008 году и с тех пор провёл за команду 654 матча, забив 251 мяч. Томас поиграл на всех позициях в атакующей линии, и в этом заключается его "фишка". Сам он называет себя "искателем пространства".

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