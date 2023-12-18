Баварія не хоче, щоб Мюллєр через рік покинув клуб на правах вільного агента. Як інформує інсайдер Крістіан Фальк, мюнхенський клуб запропонував 34-річному ветерану продовження контракту і у відповідь почув згоду.

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Повідомляється, що сторони домовилися продовжити угоду до літа 2025 року. Офіційне оголошення очікується цього тижня. Чинний контракт Томаса з клубом розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Мюллєр є вихованцем "рекордмайстра". Він дебютував у складі Баварії 2008 року і відтоді провів за команду 654 матчі, забивши 251 м'яч. Томас пограв на всіх позиціях в атакувальній лінії, і в цьому полягає його "фішка". Сам він називає себе "шукачем простору".

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