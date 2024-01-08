Мюнхенцы стремятся усилить линию обороны. Руководство Баварии заинтересовалось услугами французского защитника ПСЖ Норди Мукиеле.

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Как сообщает L'Équipe, чемпион Германии уже установил первые контакты с парижанами по трансферу француза. Мюнхенцы хотят взять Мукиеле в аренду с правом выкупа. Трансферная цена может достичь 25 миллионов евро. Норди рассмотрит возможность перехожу в Бундеслигу, поскольку хочет получать регулярно игровое время, чтобы попасть в финальную заявку сборной Франции на ЧЕ-2024

Француз перебрался в ПСЖ летом 2022 года из РБ Лейпцига. В текущем сезоне Норди Мукиеле отыграл в девяти матчах за парижан.

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