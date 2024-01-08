Мюнхенці прагнуть посилити лінію оборони. Керівництво Баварії зацікавилося послугами французького захисника ПСЖ Норді Мукієле.

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Як повідомляє L'Équipe, чемпіон Німеччини вже встановив перші контакти з парижанами щодо трансферу француза. Мюнхенці хочуть взяти Мукієле в оренду з правом викупу. Трансферна ціна може досягти 25 мільйонів євро. Норді розгляне можливість перехожу до Бундесліги, оскільки хоче отримувати регулярно ігровий час, щоб потрапити до фінальної заявки збірної Франції на ЧЄ-2024

Француз перебрався до ПСЖ влітку 2022 року з РБ Лейпцига. В поточному сезоні Норді Мукієле відіграв у дев'яти матчах за парижан.

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