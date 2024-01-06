Парижский клуб подозревают в попытках гарантировать победу Лионелю Месси в голосовании за "Золотой мяч", когда аргентинец выступал во Франции.

Боссы ПСЖ пытались повлиять на бывшего главного редактора France Football Паскаля Ферре, чтобы Месси получил "Золотой мяч" в составе парижан, сообщает издание Le Monde.

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Отмечается, что руководство парижского гранда хотело получить поддержку Ферре в обмен на различные услуги. Главным действующим лицом стал директор по коммуникациям ПСЖ Жан-Марсьяль Рибес, к которому обращались с просьбой получить билеты на матчи ПСЖ журналисты, политики, артисты, члены кабинета министров или представители президента.

Взамен Рибес мог получать от них частные услуги. Сейчас следователи изучают, мог ли Жан-Марсьяль повлиять на решение Паскаля Ферре в голосовании за "Золотой мяч". Впрочем, это никак не помогло – трофей получил Карим Бензема, а Лионель Месси не выигрывал престижную индивидуальную награду именно в составе ПСЖ.

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