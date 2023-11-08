Субименди включён в список опорных полузащитников, за которыми Бавария внимательно следит. Как информирует Bild, начальник скаутской службы мюнхенского клуба Кристоф Фройнд возвёл Мартина в приоритет.

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Контракт Субименди с баскским клубом рассчитан до лета 2027 года. В его соглашении прописана клаусула в размере 60 млн евро – именно она отпугнула прошлым летом Барселону.

В этом сезоне Ла Лиги Субименди сыграл 12 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей.

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